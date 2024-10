Potop în mai multe regiuni din Italia. Un om a murit și mulți alții sunt dați dispăruți. O autostradă a fost înghițită de ape

Însă, cea mai afectată este provincia Emilia Romagna, aflată sub cod roșu. Acolo trăiesc și foarte mulți conaționali, aflați acum într-o situație disperată.

După zile întregi de ploi torențiale, pompierii nu au o clipă de răgaz. Au participat la sute de intervenții în regiunile Liguria, Toscana, dar și în Sicilia.

Însă cea mai încercată a fost Bologna, capitala reginii Emilia-Romagna, unde se află o comunitate mare de români.

Emilian Girtu se află în situația în care, împreună cu vecinii săi încearcă să mai salveze câte ceva din locuințele lor. Din garaje și de la parter nu a rămas mai nimic după ce, sâmbăta seara, o viitură puternică a inundat Bologna.

Emilian Girtu: „Cam asta ar fi situația, de sâmbăta seara apa venea de undeva din partea aia, s-a umplut acest pasaj. S-a extins în partea asta aici, la case, situația aici în via Dominzoni la intersecția cu strada Provinciala. Aceasta ar fi situația, astăzi ne ocupam de curățenie, ieri am scos tot ce se putea scoate, ne-au ajutat cei de la protecția civilă cu pompele și au tras apa, s-au rupt toate ușile, apa a ajuns aici la nivelul teraselor. Nu prea am reușit să salvăm nimic. Ăștia sunt băieții tineri care ajută, fiecare cum poate, cum reușește.”

Tot în Bologna, un tânăr de 20 de ani a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de viitură. De altfel, o întreagă autostradă din sud-vestul orașului a fost pur și simplu înghițită de ape.

Autoritățile au transmis că peste 3.000 de locuitori au fost evacuați, în timp ce 15.000 de loucuinte au rămas fără curent electric.

Iar oamenii sunt tot mai furioși pe autoritățile locale, care se arată de-a dreptul neputincioase în fața dezastrelor care lovesc frecvent această regiune. În primăvara acestui an 9 persoane au fost ucise și 5.000 de ferme inundate.

A fost prăpăd și în sudul țării. În Calabria și Sicilia este de câteva zile în vigoare un cod portocaliu de vreme rea. Străzile orașului Catania s-au transformat în râuri.

Un bărbat în vârstă a fost azvârlit de pe scuter și purtat de apă zeci de metri, până când o femeie curajoasă a intrat în mijlocul viiturii pentru a-l salva. L-a târât cu greu, până a reușit să se refugieze într-un magazin.

În localitățile din jurul Cataniei, ca să scape de furia apelor, mulți s-au urcat pe acoperișurile caselor.

Atenția autorităților este îndreptată și spre zonele în care există riscul producerii unor alunecări de teren.

Pentru a preveni eventuale accidente, școlile și parcurile publice au fost închise.

