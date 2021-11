Polonia acuză Belarusul că vrea să provoace un incident major la frontieră, ”cu focuri de armă şi victime”

Într-o înregistrare video distribuită de serviciul de blogging belarus NEXTA pot fi văzuţi migranţi cu rucsacuri şi îmbrăcaţi în haine de iarnă mergând pe marginea unei autostrăzi.

Alte imagini arată grupuri de migranţi pe marginea şoselei, escortaţi de bărbaţi înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme kaki.

Armed men escort a convoy of migrants at the border with #Poland pic.twitter.com/gd7feOtcPx