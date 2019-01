Polițiștii chemați să salveze un băiat dintr-un lac înghețat, în pericol. Ce s-a întâmplat

Pro TV

Intervenție cu peripeții în Ohio, unde patru polițiști au fost chemați să recupereze un băiat captiv în mijlocul unui iaz înghețat.

Salvatorii au dat de bucluc. Gheața s-a spart și doi dintre ei au căzut în apă. Întreaga operațiune a fost filmată.

În imagini se vede cum o misiune urgentă de salvare este pe cale să ia o turnură terifiantă.

"Am aruncat frânghia spre băiat, dar n-a putut s-o prindă, era de multă vreme în apă și își pierduse toate puterile. Nu am avut altceva de făcut decât să trag frânghia înapoi", spune un salvator.

Gheaţa s-a spart sub picioarele poliţistului pe care îl vedem doar o fracţiune de secundă când camera video din echipamentul colegului se întoarce spre el.

Poliţistul era în apă, la câţiva metri de băiatul pe care încerca să-l salveze. Aşa că nu una, ci două persoane aveau nevoie de ajutor în acele clipe.

Intră în scena cel de-al treilea poliţist, care calcă cu grijă pe gheaţa subţire şi se apropie încet de colegul aflat în apă. Atunci se aude un avertisment din partea celui cu camera video care filma operaţiunea: "Auzi, se sparge!"

Totuşi, poliţistul încearcă să-l apuce de mâna pe colegul din apă. Şi cauta să prindă măcar capătul frânghiei.

Ajuns la frânghie, este ajutat de un camarad. Dar gheaţa se sparge din nou. Şi mai ajunge în apă un salvator - cel care filma.

În înregistrare se observă cum bărbatul se zbate să iasă afară.

Poliţiştii intraţi la apă sunt traşi la mal într-un final. Între timp, băiatul pentru care veniseră, era deja de mai bine de o oră în apa îngheţată.

"Cred că n-am asistat la o scenă mai terifiantă în toată cariera mea, să vezi doi polițiști cum se zbat, să auzi panica din vocea băiatului...", spune alt polițist.

Din fericire, în cele din urmă, totul s-a încheiat cu bine.

