Polițiști dotați cu căști inteligente, care pot analiza temperatura a sute de persoane în fiecare minut

Forțele de ordine vor dispune de căști inteligente care vor putea verifica temperatura a 200 de persoane în fiecare minut.

Controlul se efectuează de la o distanță de cinci metri, iar o alertă se va declanșa în cazul persoanelor cu temperatură ridicată.

Compania din China, KC Wearable, spune că a vândut peste o mie de căști. Comenzile nu au venit doar din Orientul Mijlociu, ci și din Europa și Asia.

”Am implementat căștile inteligente în această perioadă de criză cauzată de Covid-19. Ele au ajuns la toate stațiile de poliție din Dubai, precum și la echipele care efectuează misiuni de patrulare”, a spus unul dintre reprezentanții Poliției din Emiratele Arabe Unite, potrivit Reuters.

LOOK: These smart helmets are helping authorities detect Covid-19 pic.twitter.com/bANv3fCZwq