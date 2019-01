Polițiști cu arme semiautomate, trimiși la protestul „vestelor galbene” de duminică. FOTO

Potrivit Daily Mail, decizia de a înarma forțele de ordine cu arme semiautomate la protestele „vestelor galbene” arată cât de profundă este criza din Franța. Această decizie vine după ce fostul ministru conservator Luc Ferry a făcut apel la folosirea armelor împotriva „huliganilor” care participă la proteste și care au atacat polițiști.

„Nu înțeleg de ce nu li se oferă polițiștilor uneltele care îi pot ajuta să pună stop violențelor”, a spus el.

#Macron's forces now using live fire semi-automatic machine guns(Heckler & Koch G36) to suppress #YellowVest/#GiletsJaunes protestors. #MAGA #MFGA #FREXIT #WWG1WGAhttps://t.co/easnANkMuN