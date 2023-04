Politician rus: Mai multe țări ar trebui să „dobândească arme nucleare”. Gaddafi sau Hussein încă ar fi fost lideri

Într-un videoclip distribuit de editorialista Daily Beast, Julia Davis, politicianul Andrey Isayev este întreabat de ce SUA nu s-au implicat în mod direct în Ucraina și de ce au fost precauți cu livrările de arme.

„Este pentru că avem arme nucleare”, spune el la televiziunea de stat rusă.

"De ce nu au atacat încă China? Este pentru că China are arme nucleare. Toți observatorii înțeleg - dacă Gaddafi sau Saddam Hussein ar fi avut arme nucleare, ar fi în continuare liderii țărilor lor".

El continuă spunând că, dacă țările vor să-și „mențină suveranitatea”, ar trebui să „dobândească arme nucleare”.

"Peste câțiva ani, o serie de țări se vor alătura clubului nuclear. Vor fi mai multe", spune el.

Meanwhile in Russia: State Duma deputy Andrey Isayev urged more countries to acquire nuclear weapons, "because if Muammar Gaddafi and Saddam Hussein had them, they would still be alive."https://t.co/qJLiROTvce