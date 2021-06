Poliţia turcă a folosit gaze lacrimogene la un marş gay interzis. Zeci de persoane au fost arestate. VIDEO

Reuters TV a filmat poliţişti în ţinută antirevoltă împingând şi târând oameni, dintre care unii agitau steaguri-curcubeu, în timp ce se adunau la un marş pe o stradă laterală faţă de bulevardul Istiklal.

Aproximativ 20 de persoane, inclusiv un fotojurnalist, au fost arestate, potrivit presei turce, notează News.ro.

Autorităţile turce au interzis în ultimii ani marşurile Gay Pride. Mii de persoane participau în urmă cu câţiva ani la Gay Pride în Istanbul.

Procesul aderării Turciei la Uniunea Europeană (UE) este blocat de mai mulţi ani, din cauza unor tensiuni cuprivire la drepturile omului.

Liderii UE s-a angajat joi, la un summit la Bruxelles, să continue să lupte împotriva discriminării lesbenelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT), într-o declaraţie comună, după ce Parlamentul ungar a adoptat o lege care interzice distribuirea în şcoli a unor materiale acuzate de promovarea homosexualităţii şi schimbării sexului.

Photographer Bülent Kılıç was taking pictures of Gay Pride of Turkey. Actually there is a lot of arrestation. This insane! #gaypride Turkey https://t.co/jtxzP3EhJ1