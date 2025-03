Poliția sârbă, acuzată că a folosit arma sonică la protestele din Belgrad. Președintele Vucic neagă. Imagini șocante | VIDEO

Protestatarii sârbi acuză poliția că a folosit o armă sonică, interzisă prin legile internaționale, împotriva mulțimilor adunate la Belgrad în cel mai mare protest din istoria Serbiei, scrie Deutsche Welle.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a negat însă că forțele sale de poliție au folosit arma interzisă pentru a dispersa protestatarii din Belgrad. „Este o minciună ticăloasă”, a spus președintele pro-rus într-o declarație adresată națiunii.

Serbian security forces illegally used military-grade sonic weapons against protesters in Belgrade

Police deployed the LRAD cannon — an acoustic weapon that emits a targeted “beam” of sound at volumes up to 160 dB.

Victims experience sharp ear pain, disorientation, and panic.… pic.twitter.com/gW8yNS4JSt