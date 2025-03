Protest uriaș la Belgrad. Peste 100.000 de sârbi cer ”un stat normal, un stat de drept, fără corupţie”

Peste 100.000 de persoane au manifestat sâmbătă la Belgrad împotriva corupţiei, potrivit datelor Ministerului de Interne, care a menţionat că nu au existat "incidente majore" de la începerea manifestaţiei la prânz.

"Ministerul de Interne face din nou apel la toţi participanţii să păstreze pacea şi demnitatea ţării noastre în orele următoare, într-un spirit de responsabilitate civică şi de respect pentru lege", continuă comunicatul, preluat de AFP.

Studenţii şi muncitorii s-au confruntat cu poliţia antirevoltă şi cu susţinătorii preşedintelui Aleksandar Vucic, relatează Reuters.

În Serbia au avut loc de mai multe luni mitinguri antiguvernamentale, după ce 15 decese cauzate de prăbuşirea acoperişului unei gări au declanşat acuzaţii de corupţie şi neglijenţă generalizate.

Serbian protesters are continuing to march towards Belgrade city centre where they are massing for a huge rally, chanting “Pump it!” and blowing whistles. Streets in the central area are packed with demonstrators, and traffic is at a halt. pic.twitter.com/pbp7vyah3L