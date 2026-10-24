FOTO. Un migrant român ilegal, acoperit cu tatuaje cu „clovni malefici”, a fost arestat de poliția de frontieră SUA

Stiri externe
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migrant român ilegal
US Border Patrol

Agenții Poliției de Frontieră din SUA au arestat în California un imigrant ilegal de origine română acoperit cu tatuaje cu „clovni malefici”. 

autor
Cristian Matei

Potrivit Daily Mail, bărbatul și alți doi migranți români, toți având legături cu o „grupare balcanică” de crimă organizată, au fost arestați în Oceanside la începutul acestei luni. 

Bărbatul, având corpul acoperit cu desene, are un tatuaj mare pe torace și pe braț, reprezentând un cap de clovn „înfiorător” care amintește de Joker, precizează publicația britanică. Clovnul ține două măști în mâini. 

Tatuajul său include, de asemenea, două capete de femei pe fiecare piept, ceea ce pare a fi un detectiv în mijlocul pieptului, precum și alte fețe și figuri pe brațe, inclusiv o clepsidră și ceea ce par a fi cuvintele „thug life”. 

Tatuajul presupusului imigrant ilegal se întindea și pe întregul spate, unde se află un craniu mare, un bărbat care merge, două castele și ceea ce pare a fi Big Ben. 

De asemenea, are un tatuaj pe gât, care pare să scrie „fiul lui Dumnezeu”, precum și două date gravate pe părțile laterale ale gâtului.  

Cei trei bărbați au fost opriți și arestați pe autostrada Interstate 5 pe 9 octombrie de către Patrula de Frontieră din San Clemente, a declarat Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP). 

CBP a precizat că bărbații au intrat ilegal în SUA din Canada între punctele de intrare, undeva între anii 2024 și 2025.

Inițial, CBP a transmis într-un comunicat de presă că unul dintre români are legături cu o grupare criminală. Într-un mesaj publicat pe Facebook, San Diego Sector (poliția de frontieră San Diego, n. red.) a precizat că toți cei trei bărbați au legături cu acea grupare. 

Numele lor nu au fost făcute publice.  

Unul dintre presupușii infractori era căutat în Virginia în baza unui mandat de arestare activ pentru presupusa utilizare ilicită a cardurilor de credit, a precizat agenția într-un comunicat. 

De asemenea, CBP a descoperit că grupul ar avea legături cu un caz de furt al unui ceas Rolex dintr-un vestiar al YMCA din Los Angeles, în luna august, se mai precizează în comunicat. 

Cei trei bărbați au fost transferați în custodia ICE în vederea procedurilor de expulzare.  

„Agenții de patrulare la frontieră rămân vigilenți în identificarea și oprirea persoanelor care ar putea reprezenta o amenințare pentru comunitățile noastre”, a declarat într-un comunicat Justin De La Torre, agentul-șef de patrulare al San Diego Sector.

„Această arestare demonstrează importanța unei securități solide la frontieră, a unor acțiuni de aplicare a legii bazate pe informații și a unei coordonări strânse între partenerii noștri din domeniul aplicării legii. Diligența agenților noștri contribuie la împiedicarea persoanelor cu legături criminale să acționeze în comunitățile noastre”, mai arată sursa citată. 

Tot în luna octombrie, San Diego Sector a arestat un cetățean mexican care a ispășit aproape 14 ani de închisoare pentru o condamnare pentru omor în Guanajuato. De asemenea, acesta se confruntă cu o procedură de expulzare.   

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Sursa: Daily Mail

Etichete: romani, california, tatuaje,

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