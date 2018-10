Poliția caută rămășițele jurnalistului saudit. Asasinii, înarmaţi cu fierăstraie de oase

Secretarul american al Trezoreriei şi-a anulat participarea la forumul economic de la Riad, în plin scandal privind dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi.

Şi nu e decât unul dintre numeroşii oficialii occidentali care renunţă să participe la forumul de săptămâna viitoare. În acest timp, poliţia turcă verifică o pădure de la periferia orașului Istanbul și o zonă rurală de pe țărmul Marii Marmarapentru a găsi rămășițele jurnalistului, cunoscut pentru criticile aduse regimului de la Riad. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Autoritățile turce au lărgit aria căutărilor după urmărirea traseelor ​​și a locurilor, unde s-au oprit mașinile plecate de la consulatul saudit și reședința consulului pe 2 octombrie. În acea zi a dispărut Jamal Khashoggi, după ce a intrat în consulat. Asasinii ar fi putut să arunce rămășițele în Pădurea Belgrad, adiacentă Istanbulului sau într-o zonă rurală situată la 90 de kilometri sud de metropolă.

Peste Ocean, preşedintele Statelor Unite s-a văzut silit să schimbe din nou tonul.

Reporter: Credeţi că Jamal Khashoggi este mort?

Trump: Fără îndoială, aşa par să stea lucrurile şi asta e foarte trist.

Anterior, Donald Trump a avut o atitudine mai puţin tranşantă, insistând asupra uriaşelor interese strategice care leagă SUA de Regatul Saudit: lupta împotriva terorismului, necesitatea de a contracara influenţa Iranului, dar şi implicaţiile economice ale contractelor de armament.

Sam Kiley, CNN: "Vestea că Steve Mnuchin nu va participa la forumul Davos din deşert, o iniţiativă vizând investiţiile, condusă de prinţul moştenitor, este o lovitură majoră pentru saudiţi, mai ales că vine după ce şi-au anulat participarea şi ministrul britanic al comerţului Liam Fox, şi omologii lor francez, olandez, şi şefa FMI. Şi nu poate însemna decât faptul că americanii ştiu acum ceva care îi face să vrea să se distanţeze de prinţul moştenitor."

Publicarea unor fotografii ce surprind prezenta pe 2 octombrie, în Istanbul, a unui ofiţer al serviciilor de securitate apropiat de prinţul moştenitor saudit a mărit presiunea asupra Riadului. Individul respectiv face parte din anturajul apropiat al prinţului.

Thomas Friedman, The New York Times: "Devine tot mai limpede ca asasinatul din consulatul saudit din Istanbul a fost comis de oameni apropiaţi prinţului moştenitor, indivizi care veniseră înarmaţi cu fierăstraie de oase. Aşa că intenţia Riadului de a susţine că a fost doar un interogatoruiu care a mers prost nu are cum să ţină. Şi acum saudiţii încearcă disperaţi să pună cap la cap o altă poveste, care să-l izoleze cumva pe prinţ de acest asasinat teribil. Dar aşa o prostie nu ai cum să repari, nu poţi să ieşi basma curată după ce ai făcut ceva atât de malefic şi de stupid!”

Invocând înregistrări audio realizate în consulat, presa turcă a publicat miercuri informaţii copleşitoare, potrivit cărora Jamal Khashoggi ar fi fost torturat şi măcelărit imediat după ce a intrat în clădire.

