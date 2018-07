Poliția britanică, alertată de un „incident” în zona vizitată de Skripal înainte să fie otrăvit

Twitter/@Ptolemais101

Poliția din Wiltshire a răspuns, joi seara, unui „incident” în apropiere de restaurantul Zizzi din Salisbury, pe care fostul spion rus Serghei Skripal și fiica lui l-au vizitat înainte să fie otrăviți cu o neurotoxină.

„În prezent am răspuns unui incident în care este implicat un bărbat de 30 de ani. După incidentele de la Salisbury și Amesbury, luăm măsuri ridicate pentru a asigura siguranța cetățenilor. Vrem ca oamenii să nu fie alertați și să înțeleagă motivul pentru care procedăm așa. Pentru moment, nu există niciun indiciu că ar fi un risc riciat pentru cetățeni, dar îi rugăm să evite zona și să respecte cordonul instituit de poliție”, a precizat un purtător de cuvânt al Poliției din Wiltshire, informează Independent.

Major activity in #Salisbury. Police and search and rescue running into the railway station. Sirens audible for ages. Road shut in city centre , tent being erected here. pic.twitter.com/y4wL2HqE6m — iCod (@icod) July 12, 2018

Un martor a precizat că in incident a fost implicat un „om fără adăpost local”, care „stătea pe jos complet conștient, vorbind.”

Martorul a mai precizat că a văzut un paramedic la locul incidentului, îmbrăcat într-un costum de protecție, în timp ce un altul striga la bărbat „să stea liniștit pe podea.” Oamenii legii purtau mănuși din cauciuc.

Salisbury still on high alert as @wiltshirepolice and paramedics called to an incident involving a man in his 30s at this Tesco in Salisbury, very close to John Baker house, where Dawn Sturgess lived. #Salisbury #Amesbury pic.twitter.com/0RhWxvFbIF — Imogen Barrer (@imogenbarrer) July 12, 2018

O persoană a scris pe Twitter: „Activitate intensă în Salisbury. Poliția și alte echipaje de intervenție fac verificări. Se aud sirenele, drumul a fost închis, a fost ridicat un cort”, informează Daily Mail.

Alerta autorităților vine după ce Charlie Rowley și partenera sa Dawn Sturgess au fost fost otrăviți cu o neurtoxină în timp ce se relaxau într-un parc din apropiere de restaurantul Zizi. Unul dintre ei a murit, în timp ce celălalt este la terapie intensivă.

Here we go again... Novichokgorod #Salisbury Castle St this evening All 3 #bluelight services in attendance... pic.twitter.com/AEhzp9nCOk — RuthB (@Ptolemais101) July 12, 2018

Un caz similar a avut loc și în 4 martie, când fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa Yulia au fost otrăviți.

