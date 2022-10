Zeci de oameni au murit după ce un pod suspendat s-a prăbușit. VIDEO

O operațiune de salvare este în desfășurare în districtul Morbi din Gujarat, India, de-a lungul coastei de vest a țării, după incidentul de duminică seara.

Martorii citați de presa locală au spus că, în momentul prăbușirii, pe pod erau în jur de 500 de oameni, potrivit Metro.

Premierul Narendra Modi a scris pe Twitter: „Sunt profund întristat de tragedia de la Morbi. Am discutat despre asta cu ministrul șef al Gujarat, Shri și cu alți oficiali. Operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare și toată asistența necesară este oferită celor afectați.”

A cable bridge inaugurated 5 days ago in Gujarat's #Morbi collapsed with 500 people on it. At least 100 fell into the river. No reliable information on the death toll yet. @TheQuint pic.twitter.com/Iu8nQW1fFm