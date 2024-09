Ploile torenţiale au inundat sâmbătă regiunea japoneză Noto, devastată de cutremur în ianuarie

În oraşul Wajima, două persoane erau date dispărute, iar apelurile de salvare au asaltat departamentul local de pompieri, a informat postul public NHK.

Precipitaţiile pe oră au ajuns sâmbătă dimineaţa la un record de 121 mm în Wajima, în timp ce Suzu, aflată îm vecinătate, a înregistrat 84,5 mm într-o oră, de asemenea un maxim istoric.

❗️???????????? - The Japan Meteorological Agency issued an emergency warning for heavy rain in Ishikawa Prefecture, the highest on a scale of one to five.

Affected areas include the cities of Wajima, Suzu and the city of Noto, where there is a high risk of flooding and landslides.

