Ploi torenţiale în Spania. Locuitorii din Madrid sunt sfătuiţi să stea în case

Agenţia naţională de meteorologie AEMET a emis o alertă roşie maximă, ceea ce înseamnă un posibil pericol extrem, pentru duminică în regiunea Madrid, provincia Toledo şi oraşul Cadiz, citează news.ro.

Agenţia a precizat că în Madrid s-ar putea înregistra până la 120 de litri de ploaie pe metru pătrat în 12 ore.

Some intense rain expected over the next 36 hours in parts of Spain. Red warnings issued for rain in parts of Madrid, La Mancha and Toledo. pic.twitter.com/iDwZAOzDgr