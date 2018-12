Ploaie cu bani pe o autostradă. 300.000 de dolari, împrăștiați pe șosea. VIDEO

Uşile unui vehicul al companiei Brink's s-au deschis joi dimineaţă dintr-un motiv necunoscut în timpul mersului şi doi saci conţinând bancnote de 100 de dolari şi-au golit conţinutul pe acea autostradă, informează AFP, citat de Agerpres.

RAINING MONEY: Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police. https://t.co/Ah7YtUOpBE pic.twitter.com/T1uMJsIDKJ