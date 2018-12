Muncitori lăsați fără bani, după ce au modernizat căminul cultural dintr-o comună. ”Nema bani”

Pro TV

Muncitorii angajaţi să modernizeze pe bani europeni căminul cultural dintr-un sat din Gorj au fost lăsaţi cu ochii-n soare chiar de firma la care lucrează.

După trei luni de muncă nu au primit niciun ban şi, supăraţi, au ameninţat că vor incendia clădirea.

Cei nouă muncitori care au lucrat timp de trei luni pentru renovarea căminului cultural din comună Bumbești-Pițic au ajuns la capătul răbdării. Supăraţi, spun că nu au primit niciun leu de când au pus piciorul pe şantier. În plus, şeful echipei susţine că a cumpărat din banii lui diverse materiale.

"Am dărâmat, nema bani, am pus asterială, nema bani, am făcut totul, hai că vă dau banii azi, mâine, poimâine", spune șeful de șantier.

Ba mai mult, bieţii oameni sunt nevoiţi să doarmă în condiţii insalubre.

Disperaţi, au ameninţat că vor incendia clădirea. Însă un localnic i-a convins să renunţe la acest plan. Şi le-a adus mâncare.

"Acum aveţi necazul acesta, dar puteţi intra într-unul şi mai mare, vin jandarmii, vă bagă la beci şi în loc să vă duceţi acasă şi fără bani. Dacă aţi dat foc la cămin, nu aveţi scăpare din asta", le-a spus localnicul.

Proiectul în valoare de peste un milion de lei este finanţat din fonduri europene şi a fost câştigat la licitaţie de o societate din Slatina. Dar patronul a subcontractat lucrările unei firme din Prahova.

"Normal și legal nu trebuia subcontractata pentru că în caietul de sarcini scrie că nu se subcontractează decât între 1 şi 3% din valoarea lucrării asta însemnând partea electrică", viceprimar comuna Bumbeşti-Piţic

Renovarea ar trebui terminată în următorii doi ani. Însă oamenii spun că nu se vor întoarce la muncă după sărbători dacă nu îşi vor primi salariile.

