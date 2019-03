Pilotul indian capturat a fost eliberat. Pakistanul şi-a redeschis parţial spaţiul aerian

Între timp, autorităţile de la Islamabad au confirmat că l-au eliberat pe pilotul indian capturat în urma doborârii avionului său, relatează AFP, conform Agerpres.

Potrivit unui purtător de cuvânt al AAC, spaţiul aerian pakistanez va fi redeschis complet începând de luni. Un alt reprezentant al respectivei autorităţi declarase anterior că decolările şi aterizările de aeroporturile a patru mari oraşe, Islamabad, Peshawar, Karachi şi Quetta se vor putea efectua începând de vineri, de la ora 13:00 GMT.

BREAKING: People are gathering on both sides of the India–Pakistan border, ahead of the imminent release of the captured Indian pilot, whose jet was downed during a warplane dogfight on Wednesday.

