Peter Robbins, vocea lui Charlie Brown din serialul ”Peanuts”, s-a sinucis la vârsta de 65 de ani

Actorul Peter Robbins care i-a dat voce personajului Charlie Brown din popularul serial animat TV „Peanuts”, s-a sinucis la vârsta de 65 de ani, a declarat familia sa, conform Insider.

Familia sa a declarat marți pentru Fox 5 San Diego că s-a sinucis săptămâna trecută. Robbins a discutat deschis despre sănătatea sa mintală, suferind de tulburare bipolara și schizofrenie paranoidă. În 2013, el a pledat vinovat după ce și-a urmărit și amenințat fosta iubită.

În 2015, Robbins a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru că a amenințat cu moartea mai multe persoane, inclusiv un șerif din comitatul San Diego.

"Am ieșit din închisoare și sunt o persoană mai bună. Sunt mult mai umil și recunoscător că am trăit această experiență", a spus el la eliberare, potrivit The Independent.

Robbins a spus pentru Fox 5 San Diego în 2019: „Aș recomanda oricărei persoane care are tulburare bipolară să o ia în serios, deoarece viața ta se poate schimba în decurs de o lună, așa cum am pățit eu. Am ieșit din închisoare și sunt o persoană mai bună”.