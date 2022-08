Pedepsele primite de o bandă de violatori după ce au abuzat sexual mai multe fete de 13 ani

Abuzurile au avut loc între mai și septembrie 2018, aceștia fiind într-un final arestați pe 19 decembrie în Staffordshire. Trei fete de 13 ani au fost violate la acea vreme. Toate atacurile au avut loc în Burton-upon-Trent, potrivit dailymail.co.uk.

David Korosi (28 de ani, din Burton-upon-Trent), Maxim Hanko (18 ani din Liverpool), Adrian Rihard Demeter (22 de ani, din Burton-upon-Trent), Renato Daniel Nyari (19 ani, din Liverpool), Dominik Beri (18 ani, din Burton-upon-Trent), Jeno Pierre Maka (21 de ani, din Stoke-on-Trent), și Mate Maka (18 ani, din Stoke-on-Trent) sunt cei șapte bărbați care au comis infracțiunile. Aceștia au fost condamnați la între trei și 14 ani de închisoare.

#JAILED: Seven men have been jailed for a total of 51 years after they sexually exploited three vulnerable teenage girls in Burton-upon-Trent. More details: https://t.co/XeEJdiRSNr pic.twitter.com/u55QJdKGIu