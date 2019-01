Pedeapsa primită de românul acuzat că şi-a ucis iubita cu o foarfecă la Londra

Potrivit acuzării, la 1 iunie anul trecut Ioan Câmpeanu, pe atunci în vârstă de 43 de ani, a atacat-o pe iubita sa Andra Hilitanu (28 de ani) în baia apartamentului lor din Neasden, în nord-vestul Londrei.

După această agresiune, Câmpeanu s-a plimbat cu automobilul în zona centrală a Londrei, revenind după aproape două ore în apartamentul respectiv şi apelând numărul pentru situaţii de urgenţă 999 pentru a anunţa moartea iubitei sale şi a se autodenunţa. ''Este moartă, eu am ucis-o'', s-a autodenunţat Câmpeanu.

Femeia, care era însărcinată în şapte luni, a suferit răni multiple, printre care patru tăieturi la gât, una fiindu-i fatală.

