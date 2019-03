PE o sprijină în continuare pe Kovesi pentru șefia Parchetului european. Tajani: Suntem îngrijorați

”Sunt îngrijorat de veștile potrivit cărora Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub control judiciar. Parlamentul European își sprijină în continuare candidatul la funcția de procuror-șef al Parchetului European. Voi ridica această problemă la reuniunea comitetului președinților de miercurea viitoare”, a scris Tajani pe Twitter.

Concerned by news that Laura Codruţa Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue at the EP group leaders' meeting next Wednesday.