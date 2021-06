Patru oameni au murit, după ce un balon cu aer s-a agățat de o linie de electricitate și s-a prăbușit. VIDEO

Accidentul a provocat o pană de curent în zonă timp de câteva ore, după ce balonul a venit în contact cu o linie de electricitate, conform AFP.

"Din nefericire, patru persoane au murit din cauza rănilor provocate de accident. O altă persoană a fost transportată la un spital local şi este acum în stare critică şi instabilă", a comunicat poliţia din Albuquerque pe Twitter.

Sâmbătă dimineaţa, în jur de 13.000 de locuitori au fost lipsiţi de electricitate în urma accidentului, a anunţat compania locală de electricitate, PNM.

Ulterior, aceasta a informat că pana a fost remediată "pentru toţi clienţii afectaţi".

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y