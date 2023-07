Patru morți și unsprezece răniți, după ce Rusia a bombardat o zonă rezidențială din regiunea Zaporojie

Tragicul eveniment s-a produs în timpul unei distribuiri de ajutoare umanitare, anunţă luni guvernatorul regiunii, Iuri Malaşkoll, relatează Reuters, citează news.ro.

Rusia a efectuat 36 de atacuri vizând zece localităţi în regiunea Zaporojie, acuză Iuri Malaşkoll.

Reuters scrie că nu a putut să verifice aceste informaţii în mod independent.

⚡️ The russians committed a war crime in the front-line town of Orikhiv. They hit a crowd of people with a controlled air bomb during the delivery of humanitarian aid in a residential quarter, reports the head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration Yurii Malashko.… pic.twitter.com/honEiKSN8A