Patru morţi într-un bombardament rus cu lansatoare multiple de rachetă în oraşul minier Siversk, în estul Ucrainei

„Oraşul (Siversk) a fost bombardat ieri (duminică) seara cu lansatoare de rachetă multiple. S-a stabilit că patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 36 şi 86 de ani au fost ucişi”, anunţă pe reţele de scializare guvernatorul Vadîm Filaşkin.

Siversk este un oraş minier, care avea înaintea invaziei ruse 11.000 de locuitori.

Oraşul se află în apropierea liniei frontului şi este bombardat foarte frecvent.

Ucraina a recunoscut duminică că situaţia este „tensionată” pe frontul de est, unde armata rusă încearcă să cucerească localitatea strategică Ceasiv Iar, situată la 35 de kilometri sud-vest de Siversk.

Video of a Russian assault group from the 123rd Motorized Rifle Brigade's Zarya battalion that uses motorcycles in their assaults on the Siversk front. The bikes allow them to reach trenches faster and they are harder to spot. Their assaults are done in coordination with… pic.twitter.com/d7KXzkc0Wf