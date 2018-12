Parisul, invadat de 10.000 de „veste galbene”. Mesajul lui Macron după violențele soldate cu 135 de răniți

Violenţele nu au fost la fel de grave precum cele de sâmbăta trecută, dar guvernul a promis toleranţă zero faţă de anarhişti, extremişti de dreapta şi huligani care vor să provoace haos.

Sâmbătă seară, premierul a transmis că preşedintele Emmanuel Macron va propune măsuri de dialog. La rândul său, Macron a rupt tăcerea și a felicitat pe Twitter forţele de ordine.

Sirene, scandări furioase şi grenade asurzitoare au răsunat sâmbătă, întreaga zi, în centrul Parisului, invadat de 10.000 de "veste galbene", potrivit ministrului de Interne. 8.000 de poliţişti au fost pe străzi şi, pentru prima oară în zeci de ani, şi-au făcut apariţia şi blindate uşoare ale Jandarmeriei. Chiar şi aşa, au avut loc ciocniri pe Champs Elysee şi pe străzile adiacente. Periodic, poliţia a apelat la gaze lacrimogene pentru a dispersa câte un grup compact, iar protestatarii au ripostat cu diverse proiectile.

'Ordinary people don't look at Macron as someone to relate to"'- David Lees says that the French president faces a huge challenge in trying to push through reforms during the rest of his tenure.

