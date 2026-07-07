Un astfel de exemplu este întâlnit și în Paris. Apa din Sena nu e sursă de răcoare doar pentru locuitorii care ies la scăldat, ci și pentru principalele instituții din oraș.

Sub străzile aglomerate ale Parisului, e în funcțiune un vast sistem, menit să asigure răcirea unor importante instituții din capitala franceză.

Clémence Penin, director of institutional relations, Fraîcheur de Paris: „Ne aflăm la 30 de metri sub malul fluviului Sena, iar acestea sunt mașinăriile care fac posibilă producerea frigului. Mecanismele de aici răcesc apa care se întoarce de la abonați și, prin această conductă, este trimisă, către clădiri, apa, care are 7 grade.”

Construcția a început încă din anii '90. Acum, rețeaua are peste 120 de kilometri de conducte, prin care apa rece din Sena este pompată către muzee - inclusiv către faimosul Luvru - în spitale, școli, dar și clădiri de birouri. Pe măsură ce apa absoarbe căldura din interiorul acestor clădiri, ea este adusă înapoi către această uzină și eliberată în Sena.

În plus, acest mecanism reduce consumul de energie și emisiile de carbon. Și, bineînțeles, vine cu costuri mai mici, față de sistemele obișnuite de ventilațe.

Clémence Penin, director of institutional relations, Fraîcheur de Paris: „Rețeaua Fraîcheur de Paris este 100% fără emisii de carbon și se bazează pe energia produsă de panouri fotovoltaice, instalate în diverse zone din Franța, care fac posibilă alimentarea rețelei.”

Uzina subterană este deținută de municipalitate, dar operată de companii private, care și-au propus să tripleze dimensiunea rețelei, până în 2042. Scopul este ca acest sistem să ajungă să răcească, vara, toate instituțiile de stat din capitala Franței.