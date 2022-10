Parfumul ciudat pe care Elon Musk l-a pus la vânzare. „Cel mai frumos miros de pe Pământ!”. FOTO

Antreprenorul miliardar a postat pe Twitter o imagine cu o sticlă roșie de parfum, pe care sunt imprimate cuvintele „Păr ars”. „Este cel mai bun parfum de pe Pământ”, a scris Musk.

Produsul este de vânzare pe site-ul firmei sale, The Boring Company, unde o sticlă de parfum cu miros de păr ars poate fi achiziționată pentru 100 de dolari. Produsul va începe să fie livrat în prima parte a anului 2023 și este promovat ca „esența dorinței respingătoare”.

În urma anunțului parfumului neobișnuit, Musk a părut încântat de numărul vânzărilor, susținând că au fost achiziționate 10.000 de sticle.

Musk, al cărui nume înseamnă „mosc”, a spus: „Cu un nume ca al meu, intrarea în afacerea parfumurilor a fost inevitabilă”.

With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?