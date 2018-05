Până să-l întâlnească pe Kim Jong-un Trump s-a întâlnit cu Kim Kardashian

Până să-l întâlnească pe Kim Jong-un, preşedintele Trump s-a întâlnit cu Kim Kardashian. Starleta l-a vizitat miercuri seara la Casa Alba ca să discute despre reforma închisorilor şi să ceară graţierea unei femei, care a executat mai mult de 20 de ani de închisoare pentru o infracţiune minoră privind drogurile.

Ulterior, preşedintele a postat pe Twitter o fotografie de la întrevedere şi a adăugat mesajul: „O întâlnire minunată cu Kim Kardashian azi." Kardashian, îmbrăcată sobru, a fost văzută părăsind Casa Albă la o oră după sosire.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF