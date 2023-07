Pagube „inimaginabile” în urma potopului din Nova Scotia. Patru persoane sunt date dispărute, inclusiv doi copii

Patru persoane sunt date dispărute, inclusiv doi copii, au anunţat, sâmbătă, autorităţile, informează Reuters, citată de News.ro.

Furtuna, care a început, vineri, a adus precipitaţii care au depăşit în unele zone 250 de litri pe metru pătrat în doar 24 de ore, cam cât plouă în trei luni. Inundaţiile rezultate au măturat drumuri, au slăbit poduri şi au inundat clădiri.

„Avem o situaţie înspăimântătoare, semnificativă”, a declarat guvernatorul provinciei, Tim Houston, adăugând că cel puţin şapte poduri vor trebui înlocuite sau reconstruite.

„Pagubele materiale provocate locuinţelor sunt inimaginabile”, a adăugat el într-o conferinţă de presă.

Autorităţile au declarat stare de urgenţă în Halifax, cel mai mare oraş din Noua Scoţie, şi în alte patru regiuni. Municipalitatea din Halifax a raportat „pagube semnificative la drumuri şi infrastructură” şi a îndemnat oamenii să rămână acasă şi să nu-şi folosească maşinile.

Imagini din Halifax postate pe reţelele sociale arată maşini abandonate, aproape acoperite în totalitate de apă, în timp ce salvatorii folosesc bărci pentru a salva oameni.

We survived Hurricane ???? Fiona, The Wildfires ???? & we’ll survive the Floods ⛈️ too…

We’re ‘Nova Scotia Strong ????‼️’ #NSStorm pic.twitter.com/HZ84Rb9G38