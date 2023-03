Orlando Bloom a vizitat copiii din Ucraina. Actorul a avut o discuție și cu Volodimir Zelenski | VIDEO

În calitate de ambasador Unicef, actorul a petrecut trei zile în Ucraina și a vizitat Kiev, Irpin și Demîdiv. A fost prima sa vizită în țara vecină României din 2016.

În timpul în care a stat în Kiev, Orlando Bloom s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski. Ei au discutat despre proiectele umanitare și eforturile de reconstrucție pentru a ajuta copiii din Ucraina.

“Amid the chaos and uncertainty of war, supporting children’s education is an essential tool in protecting their long-term mental health and wellbeing,” said UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom during a visit to Ukraine as the war continues to devastate children’s lives. pic.twitter.com/cLTD1nBfSN