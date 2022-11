Orașul în care locuiesc cei mai mulți bătrâni trecuți de 100 de ani. Povestea bărbatului care a trăit până la 168 de ani

În Japonia, Okinawa a căpătat denumirea de „Tărâmul nemuritorilor” datorită numărului impresionant de persoane cu vârste de peste 100 de ani. Iar în Italia există „Satul eternității” (Campodimele), unde longevitatea ar veni de la dieta mediteraneană. În orașul californian Loma Linda, o comunitate de adventiști duc o viață curată.

Pe glob există, însă, un loc nu atât de cunoscut, unde se află cei mai mulți oameni trecuți de 100 de ani. Este vorba despre orașul Lerik din Azerbaijan.

Zona este cunoscută pentru mai multe orașe în care se află oameni bătrâni, precum Lankaran și Nagorno-Karabakh. Dar în Lerik este cea mai mare concentrație de centenari.

Orașul se află deasupra norilor, pe munții Talysh. Și se pare că oamenii au descoperit secretul unei vieți lungi și sănătoase.

Muzeul Longevității, construit în 1991 și renovat în 2010, deține peste 2.000 de exponate ce documentează viețile și amintirile celor mai vârstnice persoane din regiune.

