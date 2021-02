Orașul de la care a pornit epidemia de Covid-19 în Italia încearcă să revină la o viață normală

A trecut un an de la confirmarea primului caz de transmitere comunitară a SARS-COV2 în Italia.

Orașul din care este pacientul a devenit, atunci, unul dintre focarele din Peninsulă și în lunile care au urmat a fost plasat de mai multe ori în carantină.

Locuitorii nu vor uita prea curând coșmarul trăit, dar încearcă, treptat, să revină la o viață normală.

În micul orăsel Codogno a fost depistat, în urmă cu exact un an, primul caz de transmitere locală a bolii în Italia. A doua zi, întreaga regiune a intrat în carantină, fiind izolată de restul Peninsulei. Drumurile au fost închise, iar armata făcea controale pe șosele.

Maria Vittoria Falchetti, director marketing, MTA: "În dimineața zilei de 21 februarie 2020 a început să se răspândească vorba în Codogno că l-au găsit pe celebrul "pacient zero", dar am continuat să lucrăm în liniște toată ziua. Seara am primit vestea că toată lumea intră în carantină, bineînțeles și afacerea noastră. Au venit și ne-au obligat să închidem."

În primele două săptămâni cu măsuri stricte, companiile de acolo au pierdut, în total, 100 de milioane de euro. Și locuitorii au avut de suferit. Printre ei se numără și Eduard Gheorghe.

Eduard Gheorghe, Codogno: "Pentru că am fost în zona roșie, am simțit toate pagubele pe care le-a făcut virusul în Italia, de la carantină până la pierderea locurilor de muncă, oameni uități în case. (Pandemia) ne-a lovit în toate felurile, economic și social."

Însă pierderile umane sunt, de departe, cele mai dureroase. Potrivit primăriei, în orașul cu nici 20.000 de locuitori, au murit de trei ori mai mulți oameni decât în anul precedent.

Acum, situația nu mai este la fel de gravă. În orășel sunt câteva zeci de bolnavi de COVID - un număr infim, comparativ cu bilanțul din primăvara trecută. Atunci se înregistrau zeci de cazuri la câteva ore. Totuși, locuitorii au rămas marcați de experiența cruntă.

Manuela Bensi, Codogno: "Uite, viața a stagnat, cred, pentru toți dintre noi, și e groaznică pentru toți. Din cauza carantinei și a restricțiilor, oamenii se tem tot mai mult de virus, ne-a schimbat, parcă suntem prizonieri."

Angela Cassone: "Teama a rămas. Cred că va rămâne cu noi multă vreme de aici încolo."

De la începutul pandemiei și până acum, în Italia s-au înregistrat peste 2.7 milioane de cazuri de infectare cu SARS-COV2 și aproape 100.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza bolii.