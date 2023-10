ONU: „Produsele esențiale sunt pe terminate în Fâșia Gaza”. Ambasadorul israelian în UK: „Nu e nicio criză umanitară în Gaza”

Iar Washingtonul a făcut două anunțuri importante: 2.000 de soldați americani sunt pregătiți să vină în ajutorul Israelului și miercuri, președintele Joe Biden va merge la Tel Aviv.

Între timp, continuă discuțiile diplomatice pentru redeschiderea punctului de frontieră dintre Fâșia Gaza și Egipt, pentru ca ajutoarele umanitare să ajungă în enclava palestiniană și cetățenii străini să poată fi evacuați.

Peste 2.800 de palestinieni au murit în raidurile aeriene de până acum.

Alertați de sirenele care anunțau raiduri aeriene în Tel Aviv, oamenii au căutat din nou să se pună la adăpost noaptea trecută. Într-un buncăr a fost dus și secretarul de stat american, Antony Blinken, pentru câteva minute, chiar înaintea unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Câteva ore mai devreme, era lovit punctul de trecere a frontierei de la Rafah, care leagă sudul Fâșiei Gaza de Egipt. O cameră de supraveghere, aflată pe partea egipteană, a surprins momentul exploziei. Nu au fost victime, deși la doar câteva sute de metri se află, de câteva zile, mii de palestinieni cu dublă cetățenie. Oamenii spera că li se va permite să plece din Gaza.

Egiptenii au clarificat că nu vor deschide fontiera până când nu vor avea garanții privind siguranța personalului lor. Iar Israelul vrea să inspecteze toate camioanele care ar intra în Gaza pentru a se asigura că nu transportă arme pentru Hamas.

Printre palestinienii cu dublă cetățenie care așteaptă să iasă din Gaza se află și o fetiță. A venit din Marea Britanie să-și vadă familia, chiar înainte să porneasca valul de atacuri.

Mariam: „Multe bombe, oamenii mor... De atunci trăim cu teamă... Nu pot să mă gândesc la altceva decât că pot să mor și eu într-un bombardament din Gaza...Oriunde ne-am duce, în scurt timp trebuie să fugim și de acolo... Văd doar bombardamente și oameni morți și să mă gândesc că într-o zi voi avea și eu soarta lor, este tare înfricoșător”.

Peste tot acest coșmar, ONU vine cu un avertisment: produsele esențiale sunt pe terminate în Fâșia Gaza. Fiecare locuitor mai are, în medie, doar câte 3 litri de apă pe zi pentru băut, gătit și spălat. În plus, se estimează că enclava palestiniană mai are combustibil pentru generatoarele electrice de urgență pentru doar 24 de ore.

Asta în condițiile în care spitalele se luptă pentru a face faţă numărului tot mai mare de victime.

Pentru că morgile sunt pline, trupurile neînsuflețite sunt ținute si în mașini frigorifice care transportau altădată înghețată.

Tzipi Hotovely, ambasadorul israelian în Marea Britanie: „Nu este nicio criză umanitară în Gaza. Israel are responsabilitatea siguranței israelienilor, iar Hamas are responsabilitatea siguranței palestinienilor. Acesta este momentul în care Hamas trebuie să plătească prețul. Israelienilor nu li s-a oferit oportunitatea de a fi în siguranță... au fost măcelăriți în paturile lor”.

Israelul, poate porni în orice moment o ofensivă terestră. Sunt gata să le vină în ajutor 2.000 de soldaţi americani.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: „Permiteți-mi să vă spun, domnule secretar de stat american, că va fi un război lung. Prețul va fi unul scump, dar vom câștiga”.

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas: „Ameninţarea ocupaţiei de a lansa o ofensivă terestră împotriva poporului nostru nu ne sperie şi suntem pregătiţi pentru aceasta”.

Între timp, Ministerul Apărării din Israel a anunțat că a reușit să lichideze șase lideri importanți ai grupării Hamas.

Lt. Col. Peter Lerner, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare israeliene: „Știm cine sunt și cum să îi prindem”.

Între timp, satele israeliene din partea de nord a țării, în apropierea graniței cu Libanul, se golesc. Armata israeliană a anuntat evacuarea a 28 de comunități rurale aflate la 2 kilometri de granița libaneză. Astfel se creează o zonă tampon care ar permite Israelului să lupte pe un nou front, cu alti inamici: militanții Hezbollah, grupare susținuta de Iran, care, la fel ca Hamas, vrea distrugerea Israelului.

