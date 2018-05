"Omul cu brațul de aur" a donat sânge timp de 60 de ani și a salvat peste 2 milioane de copii

CNN

James Harrison, cunoscut și ca "omul cu brațul de aur", a donat sânge timp de 60 de ani, însă, vineri, australianul de 81 de ani "s-a retras" deoarece, în Australia nu mai poți dona sânge după această vârstă.

Potrivit Crucii Roșii, prin gestul său, James a ajutat la salvarea vieților a mai mult de 2,4 milioane de copii australieni, citează CNN.

Sângele bărbatului are anticorpi unici, care luptă împotriva bolilor, astfel, sângele său a fost utilizat pentru a dezvolta un vaccin numit Anti-D, care ajută în lupta împotriva bolii Rhesus.

Această boală este o condiție în care sângele unei femei gravide începe efectiv să atace celulele sângelui copilului său nenăscut. În cele mai grave cazuri, poate provoca leziuni cerebrale sau chiar moartea bebelușilor.

Incompatibilitatea materno - fetala in sistemul Rhesus se dezvoltă atunci când o femeie însărcinată are sânge cu Rh(D) negativ, iar copilul din pântecele ei are sânge cu Rh(D) pozitiv, moștenit de la tatăl său.

Citește și Criză de sânge la un spital din Baia Mare. Sute de medici au mers să doneze ei

Anticorpii unici din sângele australianului au fost descoperiți când bărbatul avea 14 ani, în urma unei intervenții chirurgicale suferite. Așa că, ani mai târziu a început să doneze, salvând astfel, în decurs de 60 de ani, milioane de vieți.

Chiar și fiica lui Harrison a primit vaccinul anti-D.

"Asta a determinat ca cel de-al doilea nepot să se nască sănptos", a spus Harrison. "Și asta te face să te simți bine că ai salvat o viață și e minunat.”



CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer