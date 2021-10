OMS mobilizează o nouă echipă de experți pentru a investiga originea COVID: „Este ultima șansă”

Getty

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) spune că un nou grup de experți vor trebui să continue să investigheze cum a apărut COVID-19, printre alte maladii.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat miercuri numirea unui grup ştiinţific dedicat studierii originilor noilor agenţi patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), în cadrul căruia epidemiologul cubanez Maria Guzmán alături de alţi 25 de experţi vor trebui să continue să investigheze cum a apărut COVID-19, printre alte maladii, relatează EFE.

Alături de Guzmán, de la Institutul de Medicină Tropicală Pedro Kouri, se vor afla virusologi, epidemiologi şi alţi specialişti din Brazilia, SUA, Marea Britanie, Rusia, Franţa, Germania, China sau Japonia, printre alte ţări.

Unii dintre ei lucrează la instituţii de prestigiu, precum Universitatea din Oxford, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) din SUA, Institutul Pasteur din Franţa, sau Fundaţia Oswaldo Cruz din Brazilia, potrivit listei furnizată de OMS.

Cei 26 de membri vor trebui supuşi unei evaluări finale, în care OMS va ţine cont de aprecierile publice cu privire la aceşti candidaţi.

Comitetul s-a format nu doar pentru a căuta originea coronavirusului ce provoacă COVID-19, pentru care o misiune a OMS s-a deplasat deja în China în februarie anul acesta, ci şi pentru a investiga cauzele altor eventuali viitori agenţi patogeni periculoşi.

SAGO va sfătui OMS cu privire la considerentele ştiinţifice şi tehnice referitoare la originile agenţilor patogeni care apar şi reapar, cu privire la potenţialul lor pandemic şi epidemic. În plus, va ghida OMS cu privire la următorii paşi care trebuie făcuţi pentru a înţelege originile virusului SARS-CoV-2.

"A înţelege de unde vin aceşti agenţi patogeni este esenţial pentru a evita apariţia de viitoare focare cu potenţial epidemic şi pandemic", notează într-un comunicat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.