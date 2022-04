OMS: Al doilea pacient cu Ebola a murit în nord-vestul Republicii Democrate Congo

Testele genetice au demonstrat că un caz de infectare confirmat săptămâna trecută a fost un nou „eveniment de propagare”, o transmitere de la un animal infectat, şi nu are legătură cu ultimul focar, declarat încheiat în decembrie, a indicat OMS luni, pe Twitter.



Today health authorities in #DRC declared an outbreak of #Ebola after a case was confirmed in Mbandaka. This is the 3rd outbreak in the province since 2018. So far, just one case has been confirmed.

➡️ https://t.co/wrN4cR2R0c pic.twitter.com/FxHd7cF3UT