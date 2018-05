Oficialii nord-coreeni s-ar pregăti pentru summitul cu SUA, citind controversata carte “Fire and Fury”

Jurnalista de renume, Christiane Amanpour, a scris, joi, pe Twitter că “este interesant cum oficialii nord-coreeni citesc cartea Fire and Fury” și “Arta negocierii” pentru a-l înțelege mai bine pe președintele american, potrivit lui Jonathan Powell, care a călătorit în luna decembrie în Coreea de Nord”, scrie Newsweek.com.

Interesting: North Korea officials are reading 'Fire and Fury' and 'The Art of the Deal' to understand President Trump, says Jonathan Powell, who traveled there recently. "They were very keen to study Donald Trump when I was there in December [and the beginning of this year]."