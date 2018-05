Kim Jong-un a efectuat o vizită surpriză în China

Televiziunea publică CCTV a prezentat imagini în care cei doi merg unul lângă celălalt într-un parc, la malul mării, în oraşul Dalian, şi în timp ce discută la o masă.

Potrivit agenţiei China Nouă, Xi şi Kim s-au întâlnit luni şi marţi, scrie news.ro.

Kim a efectuat o vizită, ţinută secretă o vreme, la sfârşitul lui martie, la Beijing, capitala chineză.

BREAKING: Chinese President #XiJinping, DPRK top leader #KimJongUn holds talks in NE China's Dalian on May 7-8 pic.twitter.com/zzPoFLItPb