O ușă secretă din casa unui italian a dus la o descoperire de senzație

Carabinierii au găsit nu mai puţin de 500 de plante de cannabis în sera improvizată.

Anchetatorii spun că individul fura energie electrică pentru a alimenta lămpile folosite în seră.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal şi trebuie să dea explicaţii şi pentru pistolul din locuinţa sa.

A hidden 5,400-square-foot marijuana growing operation containing 500 cannabis plants was discovered after Italian police opened a door in a shower wall https://t.co/MOAVeB9gnf pic.twitter.com/pax4VtdsKG