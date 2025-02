O turistă cazată la un hotel din Olanda a uitat ușa camerei deschisă, iar când s-a întors a avut o surpriză. FOTO

Un angajat al hotelului a povestit că turista a ieșit la plimbare cu câinele ei și a lăsat din greșeală ușa camerei deschisă. Așa că o focă a profitat de ocazie și a intrat, scrie CBS News.

Când turista s-a întors, a găsit foca întinsă pe podea. Surprinsă, a sunat imediat la recepție, iar personalul hotelului a contactat Sea Animal Rescue Team, o organizație de protecție a animalelor, pentru a ajuta la mutarea vizitatorului neobișnuit.

Guest finds seal sleeping in her hotel room in the Netherlandshttps://t.co/RcO8DT4757 pic.twitter.com/wcTf6WiglR