O tornadă devastatoare a lovit cel mai mare oraş din Arkansas. Cel puțin 600 de persoane au fost rănite. VIDEO

„Sunt pagube extinse în centrul statului Arkansas", a scris pe Twitter guvernatoarea Sarah Huckabee Sanders, anunţând că a declarat stare de urgenţă. "Mă rog pentru cei care au fost şi rămân în calea acestei furtuni", a adăugat ea.

View from Little Rock Baptist moments ago! *video shot by Kristal Benton from the 7th Floor of Medical Towers 1. #arwx @NWSLittleRock @KATVToddYak @KATVJames pic.twitter.com/zX2xHoSMvz

Primarul din Little Rock, Frank Scott, a anunţat într-un tweet că a cerut guvernatoarei ajutorul Gărzii Naţionale după o "tornadă devastatoare". Forţa uriaşă a fenomenului a smuls copaci, acoperişuri şi pereţi ai multor clădiri şi a răsturnat vehicule.

Imagini aeriene postate de The Weather Channel au arătat o zonă puternic avariată a oraşului, care se întinde pe mai multe străzi, cu numeroase case cărora le lipsesc acoperişurile şi pereţii, unele dintre ele prăbuşite, şi cu vehicule răsturnate care împânzesc străzile, conform news.ro.

Little Rock, Arkansas just got hit by a major tornado. Many people lost their homes and damage is still to be estimated

We are safe and blessed, thank you for all who reached out

Please keep all people here in your thoughts and prayers pic.twitter.com/PCiDoqMX9R