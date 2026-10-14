Najmeh Amini, studentă la contabilitate, este deținută în închisoarea Vakilabad din orașul Mashhad, în nord-estul țării. Ea a fost condamnată la peste 12 ani de închisoare și la pedeapsa cu moartea în două dosare separate, judecate de o instanță revoluționară și de o instanță penală, scrie The Guardian.

Două condamnări

O sursă apropiată familiei lui Amini a declarat organizației Human Rights Activists in Iran (HRAI), cu sediul în Statele Unite, că tânăra a fost condamnată la moarte sub acuzația de „sab ol-nabi” (insultarea profetului). Potrivit informațiilor disponibile, ea a fost arestată în urma monitorizării activității sale online de către Poliția Cibernetică a Iranului (Fata). Conținutul exact al postărilor sale nu a fost făcut public.

În cel de-al doilea dosar, Amini a fost condamnată la 12 ani, șase luni și o zi de închisoare pentru mai multe acuzații, inclusiv acțiuni împotriva securității naționale și propagandă împotriva regimului.

Amini a fost arestată de forțele de securitate în timpul protestelor naționale din ianuarie, reprimate printr-o intervenție violentă. Potrivit relatărilor, mii de persoane au fost ucise, în timp ce agenția de știri Hrana, afiliată organizației HRAI, a anunțat că peste 50.000 de oameni au fost arestați.

Într-o înregistrare audio publicată luna trecută și atribuită lui Amini, tânăra a cerut intervenția comunității internaționale, solicitând ONU, avocaților și organizațiilor pentru drepturile omului să-i investigheze cazul.

„Nu vreau să mă transform astăzi într-un erou. Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea”, a spus ea. „Sunt o tânără nevinovată, cu atât de multe speranțe și visuri. Am părinți care mă așteaptă. O familie care, în fiecare noapte, de teama că m-ar putea pierde, stă trează până dimineața”, a declarat Amini.

Peste 600 de execuții în 2026

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că autoritățile iraniene folosesc tot mai mult pedeapsa capitală pentru a instaura frica și a reprima disidența. Potrivit organizației Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul la Oslo, peste 600 de execuții au fost deja efectuate în acest an.

Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul IHRNGO, a declarat că situația lui Amini ar trebui privită ca un avertisment serios.

„Condamnarea la moarte a unei tinere pentru ceea ce a publicat pe rețelele sociale riscă să normalizeze folosirea pedepsei capitale împotriva exprimării pașnice și să extindă și mai mult sfera de aplicare a acesteia”, a spus el.

Amiry-Moghaddam a adăugat că autoritățile iraniene testează „toleranța” comunității internaționale față de pedeapsa capitală.

„Dacă comunitatea internațională nu reacționează ferm acum, astfel de cazuri ar putea deveni mult mai frecvente”, a avertizat el.

Potrivit articolului 262 din Codul penal islamic al Iranului, insultarea profetului Mahomed sau a unor figuri venerate ale islamului șiit se pedepsește cu moartea. Totuși, articolul 263 prevede anumite excepții pentru declarațiile făcute sub influența alcoolului sau fără intenție deliberată, deși, în anumite circumstanțe, persoanele vinovate pot fi condamnate la până la 74 de lovituri de bici.

Cotidianul iranian Khorasan, care a confirmat desfășurarea procedurilor judiciare, a relatat că Amini le-a spus judecătorilor că publicase comentariile în timp ce avea halucinații, după ce consumase ciuperci psihedelice împreună cu prietenii. Apărarea a susținut că fusese vorba despre o „scăpare de limbaj”.

Judecătorul care a prezidat procesul a respins apărarea și ar fi întrebat-o: „De ce, în aceeași stare halucinantă, nu ați insultat și alte persoane sau adversari ai regimului, precum America și Israelul?”

Condamnarea la moarte a lui Amini nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă a Iranului.