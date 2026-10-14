Potrivit sursei citate, antreprenorul lucrează acum la structura rutieră, poduri şi spaţii de servicii, montarea sistemelor ITS, montarea parapetelor de protecţie şi trasarea marcajelor rutiere, notează Agerpres.

„Lucrările pe acest lot au fost finanţate prin PNRR până la 31 august 2026, data-limită a programului. Pentru lucrările rămase, finanţarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare. Finalizarea lotului 1 (Săuceşti - Trifeşti) anul acesta depinde, aşadar, în foarte mare măsură atât de asigurarea acestei finanţări, cât şi de condiţiile meteorologice din următoarele luni. Voi comunica transparent, pe măsură ce lucrurile se clarifică, ce este realist să deschidem în 2026”, a precizat Cristian Pistol, şeful companiei de drumuri.

Valoarea contractului este de 1,638 miliarde de lei (fără TVA).