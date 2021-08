O sportivă din China se plânge că medalia câștigată la Jocurile Olimpice se... cojește

Zhu Xueying/webo

Gimnasta chineză Zhu Xueying s-a plâns pe reţelele de socializare că medalia ei olimpică de aur, cucerită în proba individuală de trambulină, la JO de la Tokyo, a început să se cojească, informează dailymail.co.uk.

"Poate medalia ta... să se cojească aşa? Să clarific asta... Nu am vrut să cojesc chestia asta la început, ci doar am descoperit că pe medalia mea era un mic semn. Am crezut că este doar murdărie, aşa că am şters-o cu degetul şi am constatat apoi că urma a devenit mai mare", a scris sportiva de 23 de ani pe platforma de socializare Weibo, informează News.ro

Postarea gimnastei a devenit virală şi peste 20.000 de utilizatori au comentat pe marginea ei.

Comitetul Olimpic Internaţional a respins rapid de bănuielile legate de calitatea medaliilor. Reprezentanţii forului olimpic au răspuns la afirmaţiile lui Zhu, precizând că stratul protector este cel care se cojeşte şi nu placarea cu aur.

Stratul protector ar trebui să împiedice zgârierea medaliei, iar CIO a adăugat că, şi în cazul în care stratul protector este îndepărtat, calitatea medaliei nu este afectată.

În situaţia în care o medalie este deteriorată, CIO păstrează matriţele tuturor modelelor de medalii ale Jocurilor Olimpice şi o poate înlocui, contra cost.

Medaliile acordate campionilor olimpici nu sunt din aur solid. Acestea sunt fabricate în mare parte din argint, acoperit apoi cu şase grame de aur pur, care sporesc greutatea medaliei la aproximativ 556 grame fecare. Medaliile de la Tokyo au fost realizate din metal reciclat de pe dispozitive electronice donate de cetăţeni japonezi.