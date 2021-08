Prima sportivă afgană calificată la Jocurile Paralimpice nu mai poate ajunge la Tokyo. „Vă rog, ajutaţi-mă”

Khudadadi, în vârstă de 23 de ani, sportivă din Herat, concurează la para-taekwondo şi a afirmat că este închisă în casă cu rude la Kabul. “Nici măcar nu pot să ies din casă cu încredere şi în siguranţă ca să cumpăr câte ceva sau să mă antrenez. Sunt o femeie afgană şi ca reprezentantă a femeilor afgane vă cer să mă ajutaţi. Intenţia mea este să particip la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Vă rog, luaţi-mă de mână şi ajutaţi-mă”, a spus sportiva.

After the Afghanistan Paralympic Committee said the country's two para-athletes would not be participating at the #TokyoParalympics due to the current turmoil, Afghan athlete Zakia Khudadadi made a plea for help to participate in the upcoming games https://t.co/iGfc1ez4vO pic.twitter.com/aWBTVrGX0r