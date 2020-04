O româncă din Italia nu reușește să scape de coronavirus de 57 de zile. „Nu mai știu ce să fac”

Cazul româncei Bianca Dobroiu, care în februarie devenea prima persoană infectată cu coronavirus în Bologna, dă mari bătăi de cap specialiștilor italieni.

Tânăra de 22 de ani lucrează în industria modei și ar fi fost infectată în timpul unui eveniment la Milano, la finalul lunii februarie.

După 57 de zile de când a fost diagnosticată cu Covid-19, tânăra nu mai are simptome, însă testele arată că este în continuare infectată cu noul virus, potrivit Corriere.it.

Facebook.com

„După 52 zile, iată noul rezultat. Ei bine, nou, nu este pentru că nu a fost niciodată diferit de aproape două luni. Dar mereu am dat puțină greutate în cele din urmă și am așteptat să se schimbe ceva. Totuși nu pare să se schimbe nimic și mă sperie puțin azi. Acest lucru nu este normal, și cu atât mai mult dacă nu am niciun simptom din 10 martie. Fizic parcă n-aș avea nimic, doar zero absolut. Sigur că sunt slabă uneori, dar după două luni închisă în camera mea cred că e și un lucru normal.. nu e ca ceea ce face atât de bine fizic. Pe lângă această oboseală, nu m-a durut nici măcar un deget de o lună și un pic, în ciuda acestui lucru încă nu îmi revin, continui să fiu pozitiv. Toate astea sunt normale? Chiar aș vrea să înțeleg dacă cineva știe de vreun caz similar, cineva care ar putea să-mi dea un răspuns sensibil..! Anunță-mă cum te rog!!!!”, a scris Bianca Dobroiu pe 18 aprilie.

Primele simptome specifice Covid-19 i-au apărut pe 27 februarie: febră mare, de peste 40 de grade, tuse uscată, dureri musculare și dureri de cap. Bianca a fost ulterior internată în spital, unde a stat aproape o săptămână.

„Am fost internată șase zile, apoi m-au externat fiindcă febra scăzuse fără a mai trece peste 37-37,2 grade. De atunci au continuat să-mi facă testele cu tampon, până acum cinci în total. Patru au ieșit negative și unul a ieșit în schimb neconcludent. Ultimul test l-am făcut pe 16 aprilie, următorul cred că va fi la sfârșitul acestei luni”, a povestit ea, pentru Fanpage.it.

"Sunt în regulă de pe 10 sau 12 martie. În ultima vreme nu mai știu ce să fac . Mă antrenez puțin, citesc, mă uit la seriale TV, dar este o situație foarte dificilă”, a mai adăugat ea.