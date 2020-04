Românca de 10 ani celebră în China. Siena Vușcan a obținut al 10-lea Golden Buzz

Vineri seara, Andra a oferit Sienei Vușcan (10 ani) cel de-al zecelea și ultimul Golden Buzz al sezonului 10 ”Românii au talent”.

”Îmi place să urc pe scenă, îmi plac luminile, oamenii care mă ascultă”, a declarat Siena. Și acest lucru s-a văzut din prima secundă în care a început să cânte, iar Andra nu a stat pe gânduri - a apăsat ultimul golden buzz din acest sezon.

Laudele nu au contenit pentru mica artistă: ”Atâta lumină, atâta talent în ceea ce face”, a spus Florin Călinescu, completat de Mihai Petre: ”O minune, un copil perfect”.

Părinții Sienei sunt din Cluj, dar locuiesc în Huangdao, China, de șase ani. Aceștia mărturisesc că vor să călătorească în mai multe țări, dar deocamdată stau în China pentru că Siena are o carieră muzicală acolo. Părinții sunt profesori universitari. Mama este profesoară de artă, tatăl - profesor de economie. Siena are o soră de șase ani și un frate de un an.

Siena s-a născut în Statele Unite. La vârsta de cinci ani, Siena a ajuns în China cu părinții. Într-un an și jumătate, a învățat limba chineză. Vorbește foarte bine și engleza, iar acasă, în familie, vorbește doar în limba română.

Când avea șapte ani, Siena și tatăl ei au fost chemați de producătorii unei emisiuni de talente să cânte amândoi. Ulterior, a fost invitată la o altă emisiune din Shanghai, pe o scenă mare, unde a uimit pe toată lumea cu o melodie în chineză. Atunci și-a dat seama că îi place să facă asta și a început să se pregătească. Cântă operă în limba chineză. Face lecții de canto de patru ori pe săptămână de un an. Merge la emisiuni în China și cântă, filmează și pentru reclame, joacă în seriale. Anul acesta a jucat în două filme artistice și un serial. Mama ei o încurajează tot timpul, repetă cu ea cântece și desenează amândouă.

Siena mai are o pasiune. Desenează de când se știe. Face expoziții la școală sau pentru prieteni. Face portrete și natură statică. Îi place să scrie și povești.

În viitor vrea să fie cântăreață de operă, pictoriță sau regizoare. Îi este dor de România, dar când este aici, i se face dor de China.

Românii au talent a condus detașat topul audiențelor pe toate segmentele de public! La nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 15.8 puncte de rating și 43.3% share, cifre de peste 4 ori mai mari decât televiziunea de pe locul secund care a obţinut doar 3.3 puncte de rating și 9% share.

Peste 3.3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit spectacolul Românii au talent, iar în minutul de maximă audiență de la 21:50, peste 4 milioane de români au fost cu ochii pe noua ediție a show-ului.