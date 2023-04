O pisică din Marea Britanie și-a salvat stăpâna, care suferă de diabet. Cum a reușit

Femeia, care suferă de diabet, a intrat în comă, iar felina și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă, și l-a alertat pe soțul bolnavei.

Dacă, de obicei, câinii sunt renumiți pentru modalitățile lor ingenioase prin care își apără ori salvează stăpânii, de aceasta dată, în rolul de erou este Willow.

Femeie: „Chiar mi-a salvat viața, fără ea n-aș mai fi fost aici”.

Soțul femeii adormise pe canapea la televizor, în sufragerie, când pisica a dat alarma. Era patru dimineața, iar Willow a venit să-l trezească. A mieunat insistent și mai puțin obișnuit, spune bărbatul.

Bărbat: „Așa că m-am trezit, am lăsat mâna în jos, și ea a început să mă muște de mână și de degete. Așa că m-am ridicat și am urmat-o spre ușă, când am ajuns la ușă, Willow a alergat pe scări, pe la jumătatea drumului s-a oprit și se uita când la mine când la scări, așa că am continuat să o urmez. Când am ajuns la colț, ea a intrat în cameră și a sărit pe pat, unde am văzut-o pe Amanda zăcând inconștientă”.

Bărbatul a chemat imadiat ambluanța, iar medicii au constat că soția lui era în comă diabetică. Au reșit să o salveze, însă, și asta doar datorită pisicii.

Femeia spune că, după ce s-a întors de la spital, felina este și mai protectoare cu ea decât înainte, și povestește că a observat că, de multe ori când se așează în pat, să doarmă, mâța își apropie nasul de al ei, ca să verifice dacă respiră normal.

Sammie Ravenscroft, ofițer regional pentru comportament, Cats Protection: „Am observat adesea schimbări în comportamentul lor (pisiclor), mai ales atunci când urmăresc ceva anume. Nu este neobișnuit ca pisicile să-și intensifice acest tip de comportament, să muște uneori, iar asta este o problemă care trebuie gestionată. Doar că, în acest caz, (un astfel de comportament) a ajutat într-adevăr vieții Amandei, ceea ce este uimitor”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-04-2023 07:44