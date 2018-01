O parte din familia regală britanică, împreună pe o nouă monedă

Getty

Reprezentanţi din patru generaţii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a şi prinţii Charles, William şi George - sunt omagiaţi printr-o nouă monedă ce a fost emisă de Royal Mint, informează Press Association.

Portrete ale celor patru reprezentanţi ai familiei regale din Marea Britanie apar pe o monedă de 5 lire sterline, pe care sunt gravate iniţialele lor - E, C, W şi G - şi trei coroane.

Este pentru prima dată când ei apar împreună într-o serie numismatică. Decizia a fost luată de Royal Mint pentru a marca în acest fel anul 2018, ce pare să fie un an important pentru familia regală britanică.

"Cu cea de-a 65-a aniversare a încoronării Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, cea de-a 70-a zi de naştere a Alteţei Sale Regale Prinţul de Wales, cea de-a cincea zi de naştere a Alteţei sale Regale prinţul George de Cambridge şi cu nunta regală care va urma, 2018 este un an aglomerat în celebrări pentru familia regală, care devine tot mai mare", au transmis reprezentanţii Royal Mint, potrivit Agerpres.

Această serie numismatică, intitulată "The Four Generations of Royalty Collection", include monede bătute în aur şi argint, finisate sau "proof" (monedă al cărei relief mat contrastează cu fondul lucios) şi o ediţie Brilliant Uncirculated.

Designul oficial al monedelor a fost realizat de un artist specializat în heraldică, Timothy Noad, şi include simboluri ale casei de Windsor.

Versiunea Brilliant Uncirculated a monedei de 5 lire sterline este pusă în vânzare cu preţul de 13 lire sterline, monedele Silver Proof costă 82,50 de lire sterline, monedele Silver Proof Piedford costă 155 de lire sterline, iar monedele Gold Five-Ounce vor putea fi cumpărate cu preţul de 8.450 de lire sterline.

